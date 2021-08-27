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Главная встреча ритейлеров и поставщиков Года!

Новина українською →
Пятница 27 августа 2021 11:46
Главная встреча ритейлеров и поставщиков Года!

8 сентября 2021 года в Киеве состоится международная конференция PrivateLabel-2021: "Новые векторы в развитии СТМ – украинский и зарубежный опыт".

Аудитория участников Бизнес События: более 400 владельцев, ТОП-менеджеров розничных сетей, поставщиков и производителей Украины, Европы и ближнего зарубежья.

Представители ведущих ритейлеров Европы и Украины поделятся с участниками Конференции практическими кейсами и проведут мастер-классы по развитию проектов Рrivate Label, что позволит ее участникам:

  • Повысить доходность производства и продажи Private Label.

  • Развить Private Label в брендозависимых категориях.

  • Увеличить маржу магазинов с помощью проектов Private Label.

  • Определять потребности сегодняшнего украинского потребителя и предвосхищать их.

  • Понимать тренды развития СТМ в Украине и в Европе, а также особенности их практической реализации.

  • Использовать инновационные подходы в работе с Private Labels на основе изучения успешных кейсов.

Место проведения Конференции:

г. Киев, ул. Василия Липковского, 1А (3 этаж), ст. метро "Вокзальная", РК "Ультрамарин".

Конференция проходит при поддержке ведущих компаний Украины:

Официальный Партнёр – MAY Украина

Партнеры конференции– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM

IT Консалтинговый Партнер - Слуно Україна
IT Партнёр – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"

Партнёр кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд ТМ Jamero

Трансформационный Партнёр – YouCoach

Молочный Партнер – ZINKA

Медиа Партнеры – "Киевские Хроники", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Частный Предприниматель", Marketer, PRnews. Io, РБК-Украина

Профессиональный организатор: TradeMasterGroup.

В числе украинских и зарубежных компаний, подтвердивших свое участие в Конференции, присутствуют такие лидеры рынка как:

Торговые сети: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH&CARRY UKRAINE, "Таврия В", "Фокстрот".

Аптечные торговые сети: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".

Производители продуктов питания и промышленных товаров: ТМ "Мадеса", ТМ "Хэлси Фарм", ТМ "Галка", ОДО "Запорожский Хлебокомбинат №1", ООО "Витал Фудз", ООО "Вельта Косметикс", ООО "Укрмедтекстиль", ООО "Оникс", ООО "Феникс Инвест Трейд", ООО "Флейдж", ООО "Веста-Лидер", ООО "Наша Сила", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Паллетный Двор" и многие другие.

Зарегистрироваться на Конференцию можно на странице регистрации или позвонив по телефону 067-828-22-59

Программа Конференции

ОСНОВНОЙ ЗАЛ PRIVATE LABEL

  • Путь потребителя. Между брендами и СТМ. Аналитика СТМ
    Максим Машляковский – Исполнительный директор компании Foresight & Predictive Analytics.

  • Стратегический взгляд на частные торговые марки и факторы роста спроса на них. Категории и тенденции в частных торговых марках (Европа). Маркетинговый "микс" товаров под собственной торговой маркой (PL и брендовые товары)
    Jozef Fabo (Словения) – Руководитель Private label компании Terno (Словакия, Братислава). Сеть продуктовых магазинов KRAJ и TERNO, более 100 магазинов разного формата.

  • Новый уровень прогнозирования. Промо-анализ поведения покупателей и машинное обучение.
    Гаррий Гнатовский – Архитектор Решений "Слуно Україна".

  • По ту сторону Рrivate Label
    Сергей Мирошник – Директор по продажам компании MAY-Ukraine (ТМ Richard,Curtis,Mayskiy)

  • Консолидация регионального ритейла для реализации сложных проектов СТМ.
    Сергей Лобенко – Директор департамента Собственной торговой марки сети супермаркетов РОСТ.

  • Особенности ведения бизнеса под СТМ на украинском рынке бытовой техники и электроники
    Роман Гарбуз – Руководитель отдела собственных торговых марок сети электроники и бытовой техники "Фокстрот".

  • Задачи СТМ с точки зрения управления товарной категорией
    Гульфира Крок (Израиль) – Эксперт по управлению ассортиментом и ценообразованием в ритейле, автор книги "Большая Книга Директора Магазина".

  • Перед тем, как давать запрос в Китай, спросите в Украине - возможно, кто-то это делает?
    Катерина ЛибманСобственница компании "Фабрика Перших Фантазій"

  • Развитие нестандартных каналов продаж в СТМ и ориентация на клиента
    Евгений Долгов – Начальник отдела экспорта и СТМ "ЭКОНИЯ" ПИИ.

  • Основные принципы выбора и аудита производителей СТМ
    Константин Жук – Начальник отдела качества, ООО "Метро Кеш энд Керри Украина".

  • Понимание процесса создания СТМ. Перспективы производителей и торговых посредников
    Remy Medina (Франция) – Специалист по розничным брендам IPLC.

ЗАЛ-2: ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТМ

  • Будущее СТМ – что ждёт Собственные Торговые Марки после Сovid 19
    Юрий Кузьмяк – Эксперт рынка FMCG с более 15-летним опытом работы на руководящих должностях в ритейле в Украине и за рубежом, руководитель направления и лидер международных проектов по развитию торговой марки.

  • Итоги 20-ти летнего развития СТМ в сетях с числом магазинов более 10 тысяч
    Сергей Лищук – Международный консультант, эксперт-практик с более чем 25-тилетним стажем работы в индустрии FMCG.

  • Стратегическое планирование Собственной торговой марки и контроль
    Татьяна Скоробагатова – Нью-биз директор компании "Асторг" (ТМ "Фудмама" и "Готово!")

  • Чем отличаются между собой СТМ и традиционные торговые марки – Торговые сети/FMCG. Рынок фармацевтических сетей в Польше и Европе
    Jakub Kowalski (Польша) – Ведущий ритейл-практик по Private Label Польши. СТМ проект-менеджер в одной из крупнейших аптечных сетей Польши.

  • Продуктовые тренды Фармацевтических торговых сетей в странах Балтии
    Edvardas Bardauskas (Литва) – Онлайн СТМ-менеджер в компании SIROMED PHARMA, UAB.

  • Эволюция СТМ (история развития СТМ и текущая ситуация в мире)
    Денис Степанов – Private brand Development (International) Daymon.

  • Панельная дискуссия
    Леся Иванченко – Заместитель Генерального директора по торговле и маркетингу ООО "Супермаш".

В рамках проведения Конференции будут осуществлены следующие Спецпроекты:

  • Галерея новинок PrivateLabel-2021. Каждый участник может представить образцы своих лучших проектов СТМ на полках Галереи Новинок.

  • Столы переговоров в формате сеть - поставщик. Уникальная возможность прямых переговоров с руководителями по закупкам розничных сетей и производителей.

  • Национальная В2В-премия PrivateLabel-2021 – Бизнес-награда, отмечающая достижения производителей и сетей в области развития СТМ и взаимодействия с ритейлерами.

  • Выставка и экспозиция решений и услуг для бизнеса PrivateLabel-2021, на которой будут представлены:

- Дегустационные столы от производителей с презентацией своих новинок PrivateLabel.

- Выставочные стенды с презентацией решений и услуг для поставщиков и ритейлеров.

Ознакомиться с подробной Программой Конференции и зарегистрироваться можно здесь.

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