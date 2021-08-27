Главная встреча ритейлеров и поставщиков Года!

8 сентября 2021 года в Киеве состоится международная конференция PrivateLabel-2021: "Новые векторы в развитии СТМ – украинский и зарубежный опыт".

Аудитори я участников Бизнес События : более 400 владельцев, ТОП-менеджеров розничных сетей, поставщиков и производителей Украины, Европы и ближнего зарубежья.

Представители ведущих ритейлеров Европы и Украины поделятся с участниками Конференции практическими кейсами и проведут мастер-классы по развитию проектов Рrivate Label, что позволит ее участникам:

Повысить доходность производства и продажи Private Label.

Развить Private Label в брендозависимых категориях.

Увеличить маржу магазинов с помощью проектов Private Label.

Определять потребности сегодняшнего украинского потребителя и предвосхищать их.

Понимать тренды развития СТМ в Украине и в Европе, а также особенности их практической реализации.

Использовать инновационные подходы в работе с Private Labels на основе изучения успешных кейсов.

М есто проведения Конференции :

г. Киев, ул. Василия Липковского, 1А (3 этаж), ст. метро "Вокзальная", РК "Ультрамарин".

Конференция проходит при поддержке ведущих компаний Украины:

Официальный Партнёр – MAY Украина

Партнеры конференции– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM

IT Консалтинговый Партнер - Слуно Україна

IT Партнёр – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"

Партнёр кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд ТМ Jamero

Трансформационный Партнёр – YouCoach

Молочный Партнер – ZINKA

Медиа Партнеры – "Киевские Хроники", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Частный Предприниматель", Marketer, PRnews. Io, РБК-Украина

Профессиональный организатор: TradeMasterGroup.

В числе украинских и зарубежных компаний, подтвердивших свое участие в Конференции , присутствуют такие лидеры рынка как :

Торговые сети: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH&CARRY UKRAINE, "Таврия В", "Фокстрот".

Аптечные торговые сети: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".

Производители продуктов питания и промышленных товаров: ТМ "Мадеса", ТМ "Хэлси Фарм", ТМ "Галка", ОДО "Запорожский Хлебокомбинат №1", ООО "Витал Фудз", ООО "Вельта Косметикс", ООО "Укрмедтекстиль", ООО "Оникс", ООО "Феникс Инвест Трейд", ООО "Флейдж", ООО "Веста-Лидер", ООО "Наша Сила", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Паллетный Двор" и многие другие.

Зарегистрироваться на Конференцию можно на странице регистрации или позвонив по телефону 067-828-22-59

Программа Конференции

ОСНОВНОЙ ЗАЛ PRIVATE LABEL

Путь потребителя. Между брендами и СТМ. Аналитика СТМ

Максим Машляковский – Исполнительный директор компании Foresight & Predictive Analytics.

Стратегический взгляд на частные торговые марки и факторы роста спроса на них. Категории и тенденции в частных торговых марках (Европа). Маркетинговый "микс" товаров под собственной торговой маркой (PL и брендовые товары)

Jozef Fabo (Словения) – Руководитель Private label компании Terno (Словакия, Братислава). Сеть продуктовых магазинов KRAJ и TERNO, более 100 магазинов разного формата.

Новый уровень прогнозирования. Промо-анализ поведения покупателей и машинное обучение.

Гаррий Гнатовский – Архитектор Решений "Слуно Україна".

По ту сторону Рrivate Label

Сергей Мирошник – Директор по продажам компании MAY-Ukraine (ТМ Richard,Curtis,Mayskiy)

Консолидация регионального ритейла для реализации сложных проектов СТМ.

Сергей Лобенко – Директор департамента Собственной торговой марки сети супермаркетов РОСТ.

Особенности ведения бизнеса под СТМ на украинском рынке бытовой техники и электроники

Роман Гарбуз – Руководитель отдела собственных торговых марок сети электроники и бытовой техники "Фокстрот".

Задачи СТМ с точки зрения управления товарной категорией

Гульфира Крок (Израиль) – Эксперт по управлению ассортиментом и ценообразованием в ритейле, автор книги "Большая Книга Директора Магазина".

Перед тем, как давать запрос в Китай, спросите в Украине - возможно, кто-то это делает?

Катерина Либман – Собственница компании "Фабрика Перших Фантазій"

Развитие нестандартных каналов продаж в СТМ и ориентация на клиента

Евгений Долгов – Начальник отдела экспорта и СТМ "ЭКОНИЯ" ПИИ.

Основные принципы выбора и аудита производителей СТМ

Константин Жук – Начальник отдела качества, ООО "Метро Кеш энд Керри Украина".

Понимание процесса создания СТМ. Перспективы производителей и торговых посредников

Remy Medina (Франция) – Специалист по розничным брендам IPLC.

ЗАЛ-2: ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТМ

Будущее СТМ – что ждёт Собственные Торговые Марки после Сovid 19

Юрий Кузьмяк – Эксперт рынка FMCG с более 15-летним опытом работы на руководящих должностях в ритейле в Украине и за рубежом, руководитель направления и лидер международных проектов по развитию торговой марки.

Итоги 20-ти летнего развития СТМ в сетях с числом магазинов более 10 тысяч

Сергей Лищук – Международный консультант, эксперт-практик с более чем 25-тилетним стажем работы в индустрии FMCG.

Стратегическое планирование Собственной торговой марки и контроль

Татьяна Скоробагатова – Нью-биз директор компании "Асторг" (ТМ "Фудмама" и "Готово!")

Чем отличаются между собой СТМ и традиционные торговые марки – Торговые сети/FMCG. Рынок фармацевтических сетей в Польше и Европе

Jakub Kowalski ( Польша ) – Ведущий ритейл-практик по Private Label Польши. СТМ проект-менеджер в одной из крупнейших аптечных сетей Польши.

Продуктовые тренды Фармацевтических торговых сетей в странах Балтии

Edvardas Bardauskas ( Литва ) – Онлайн СТМ-менеджер в компании SIROMED PHARMA, UAB.

Эволюция СТМ (история развития СТМ и текущая ситуация в мире)

Денис Степанов – Private brand Development (International) Daymon.

Панельная дискуссия

Леся Иванченко – Заместитель Генерального директора по торговле и маркетингу ООО "Супермаш".

В рамках проведения Конференции будут осуществлены следующие Спецпроекты:

Галерея новинок PrivateLabel-2021. Каждый участник может представить образцы своих лучших проектов СТМ на полках Галереи Новинок.

Столы переговоров в формате сеть - поставщик. Уникальная возможность прямых переговоров с руководителями по закупкам розничных сетей и производителей.

Национальная В2В-премия PrivateLabel-2021 – Бизнес-награда, отмечающая достижения производителей и сетей в области развития СТМ и взаимодействия с ритейлерами.

Выставка и экспозиция решений и услуг для бизнеса PrivateLabel-2021, на которой будут представлены:

- Дегустационные столы от производителей с презентацией своих новинок PrivateLabel.

- Выставочные стенды с презентацией решений и услуг для поставщиков и ритейлеров.