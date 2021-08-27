Главная встреча ритейлеров и поставщиков Года!
8 сентября 2021 года в Киеве состоится международная конференция PrivateLabel-2021: "Новые векторы в развитии СТМ – украинский и зарубежный опыт".
Аудитория участников Бизнес События: более 400 владельцев, ТОП-менеджеров розничных сетей, поставщиков и производителей Украины, Европы и ближнего зарубежья.
Представители ведущих ритейлеров Европы и Украины поделятся с участниками Конференции практическими кейсами и проведут мастер-классы по развитию проектов Рrivate Label, что позволит ее участникам:
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Повысить доходность производства и продажи Private Label.
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Развить Private Label в брендозависимых категориях.
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Увеличить маржу магазинов с помощью проектов Private Label.
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Определять потребности сегодняшнего украинского потребителя и предвосхищать их.
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Понимать тренды развития СТМ в Украине и в Европе, а также особенности их практической реализации.
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Использовать инновационные подходы в работе с Private Labels на основе изучения успешных кейсов.
Место проведения Конференции:
г. Киев, ул. Василия Липковского, 1А (3 этаж), ст. метро "Вокзальная", РК "Ультрамарин".
Конференция проходит при поддержке ведущих компаний Украины:
Официальный Партнёр – MAY Украина
Партнеры конференции– OKTO CLAY FACTORY, NEOSYSTEM
IT Консалтинговый Партнер - Слуно Україна
IT Партнёр – "Спілка Автоматізаторів Бізнесу"
Партнёр кофе-брейков – Феникс Инвест Трейд ТМ Jamero
Трансформационный Партнёр – YouCoach
Молочный Партнер – ZINKA
Медиа Партнеры – "Киевские Хроники", 44UA Cайт міста Києва, "Перевізник", "Частный Предприниматель", Marketer, PRnews. Io, РБК-Украина
Профессиональный организатор: TradeMasterGroup.
В числе украинских и зарубежных компаний, подтвердивших свое участие в Конференции, присутствуют такие лидеры рынка как:
Торговые сети: NOVUS, VARUS, "АШАН", METRO CASH&CARRY UKRAINE, "Таврия В", "Фокстрот".
Аптечные торговые сети: SIROMED PHARMA, "Здорова Родина".
Производители продуктов питания и промышленных товаров: ТМ "Мадеса", ТМ "Хэлси Фарм", ТМ "Галка", ОДО "Запорожский Хлебокомбинат №1", ООО "Витал Фудз", ООО "Вельта Косметикс", ООО "Укрмедтекстиль", ООО "Оникс", ООО "Феникс Инвест Трейд", ООО "Флейдж", ООО "Веста-Лидер", ООО "Наша Сила", ООО "Спецтехоснастка", ООО "Паллетный Двор" и многие другие.
Зарегистрироваться на Конференцию можно на странице регистрации или позвонив по телефону 067-828-22-59
Программа Конференции
ОСНОВНОЙ ЗАЛ PRIVATE LABEL
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Путь потребителя. Между брендами и СТМ. Аналитика СТМ
Максим Машляковский – Исполнительный директор компании Foresight & Predictive Analytics.
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Стратегический взгляд на частные торговые марки и факторы роста спроса на них. Категории и тенденции в частных торговых марках (Европа). Маркетинговый "микс" товаров под собственной торговой маркой (PL и брендовые товары)
Jozef Fabo (Словения) – Руководитель Private label компании Terno (Словакия, Братислава). Сеть продуктовых магазинов KRAJ и TERNO, более 100 магазинов разного формата.
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Новый уровень прогнозирования. Промо-анализ поведения покупателей и машинное обучение.
Гаррий Гнатовский – Архитектор Решений "Слуно Україна".
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По ту сторону Рrivate Label
Сергей Мирошник – Директор по продажам компании MAY-Ukraine (ТМ Richard,Curtis,Mayskiy)
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Консолидация регионального ритейла для реализации сложных проектов СТМ.
Сергей Лобенко – Директор департамента Собственной торговой марки сети супермаркетов РОСТ.
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Особенности ведения бизнеса под СТМ на украинском рынке бытовой техники и электроники
Роман Гарбуз – Руководитель отдела собственных торговых марок сети электроники и бытовой техники "Фокстрот".
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Задачи СТМ с точки зрения управления товарной категорией
Гульфира Крок (Израиль) – Эксперт по управлению ассортиментом и ценообразованием в ритейле, автор книги "Большая Книга Директора Магазина".
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Перед тем, как давать запрос в Китай, спросите в Украине - возможно, кто-то это делает?
Катерина Либман – Собственница компании "Фабрика Перших Фантазій"
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Развитие нестандартных каналов продаж в СТМ и ориентация на клиента
Евгений Долгов – Начальник отдела экспорта и СТМ "ЭКОНИЯ" ПИИ.
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Основные принципы выбора и аудита производителей СТМ
Константин Жук – Начальник отдела качества, ООО "Метро Кеш энд Керри Украина".
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Понимание процесса создания СТМ. Перспективы производителей и торговых посредников
Remy Medina (Франция) – Специалист по розничным брендам IPLC.
ЗАЛ-2: ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СТМ
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Будущее СТМ – что ждёт Собственные Торговые Марки после Сovid 19
Юрий Кузьмяк – Эксперт рынка FMCG с более 15-летним опытом работы на руководящих должностях в ритейле в Украине и за рубежом, руководитель направления и лидер международных проектов по развитию торговой марки.
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Итоги 20-ти летнего развития СТМ в сетях с числом магазинов более 10 тысяч
Сергей Лищук – Международный консультант, эксперт-практик с более чем 25-тилетним стажем работы в индустрии FMCG.
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Стратегическое планирование Собственной торговой марки и контроль
Татьяна Скоробагатова – Нью-биз директор компании "Асторг" (ТМ "Фудмама" и "Готово!")
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Чем отличаются между собой СТМ и традиционные торговые марки – Торговые сети/FMCG. Рынок фармацевтических сетей в Польше и Европе
Jakub Kowalski (Польша) – Ведущий ритейл-практик по Private Label Польши. СТМ проект-менеджер в одной из крупнейших аптечных сетей Польши.
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Продуктовые тренды Фармацевтических торговых сетей в странах Балтии
Edvardas Bardauskas (Литва) – Онлайн СТМ-менеджер в компании SIROMED PHARMA, UAB.
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Эволюция СТМ (история развития СТМ и текущая ситуация в мире)
Денис Степанов – Private brand Development (International) Daymon.
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Панельная дискуссия
Леся Иванченко – Заместитель Генерального директора по торговле и маркетингу ООО "Супермаш".
В рамках проведения Конференции будут осуществлены следующие Спецпроекты:
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Галерея новинок PrivateLabel-2021. Каждый участник может представить образцы своих лучших проектов СТМ на полках Галереи Новинок.
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Столы переговоров в формате сеть - поставщик. Уникальная возможность прямых переговоров с руководителями по закупкам розничных сетей и производителей.
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Национальная В2В-премия PrivateLabel-2021 – Бизнес-награда, отмечающая достижения производителей и сетей в области развития СТМ и взаимодействия с ритейлерами.
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Выставка и экспозиция решений и услуг для бизнеса PrivateLabel-2021, на которой будут представлены:
- Дегустационные столы от производителей с презентацией своих новинок PrivateLabel.
- Выставочные стенды с презентацией решений и услуг для поставщиков и ритейлеров.
Ознакомиться с подробной Программой Конференции и зарегистрироваться можно здесь.