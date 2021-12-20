ru ua
Пн, 20 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 декабря 2021 15:33
Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд Фото: сельское хозяйство выросло на 16,7% (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Александр Белоус

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16,7%. Рост наблюдается пятый месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Рост ускорился в последние два месяца. Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 12,4%).

Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 22,7%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 22,5%, хозяйства населения - на 6,3%.

Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

Отметим, по данным Государственной таможенной службы, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции за январь-октябрь 2021 года составил 20,888 млрд долларов, что на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Положительное сальдо - 14,808 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная служба статистики
NEWS
Зеленский о заявлении Беларуси по ядерному оружию: будем знать, где расположено
Зеленский о заявлении Беларуси по ядерному оружию: будем знать, где расположено
DAILY
Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суды против Кремля. Как российская Фемида помогает Украине победить в Гааге