Главная экспортная отрасль Украины растет пятый месяц подряд

Производство сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-ноябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 16,7%. Рост наблюдается пятый месяц подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Рост ускорился в последние два месяца. Однако он фиксируется на фоне низкой базы прошлого года (падение на 12,4%).

По данным статистического ведомства, за январь-ноябрь 2021 года в растениеводстве производство выросло на 22,7%, в животноводстве - сократилось на 4,7%.

Сельскохозяйственные предприятия нарастили производство на 22,5%, хозяйства населения - на 6,3%.