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Главком ВСУ обсудил с коллегой из США российскую эскалацию в Европе

Автор: Артур Родивилов

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Обсуждалась обстановка в плане безопасности в Восточной Европе на фоне российской эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Комитета начальников штабов ВС США.

Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе".

"Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет. Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

При этом Милли подтвердил политику США по дальнейшей поддержке независимой Украины и ее целей, а также постоянные усилия США по укреплению ее способности обеспечивать собственную защиту.

Это уже третий телефонный разговор, который Милли и Залужный провели в январе.

Напомним, по данным Conflict Intelligence Team, занимающейся расследованием военных конфликтов, российская военная техника, направленная на обучение в Беларуси, стала лагерем в 200 километрах к северу от столицы Украины Киева.

Вместе с тем, как сообщили в Минобороны, Россия стянула к украинским границам более 100 тысяч военных. При этом в ВСУ заявили, что количество военных РФ может существенно возрасти в любой момент.

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