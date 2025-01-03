Глави МЗС Німеччини та Франції прибули до Сирії

Глави МЗС Німеччини та Франції Анналена Бербок і Жан-Ноель Барро прибули в Дамаск 3 січня. Візит передбачає відвідування нового керівництва Сирії від імені ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, DW.

"Моя сьогоднішня поїздка - разом з моїм французьким колегою і від імені ЄС - є чітким сигналом сирійцям: новий політичний початок між Європою і Сирією, між Німеччиною і Сирією можливий", - цитує Бербок Reuters.

Як уточнює DW, серед інших вони планують зустрітися з новим лідером країни Ахмедом аш-Шараа, під керівництвом якого ісламістське угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) 8 грудня 2024 року скинуло диктатора Башара Асада.

Зокрема, Німеччина має намір допомогти Сирії в проведенні "інклюзивного, мирного передання влади, у досягненні примирення суспільства і відновленні" країни, йдеться в заяві МЗС Німеччини.

За словами Анналени Бербок, між Німеччиною і Сирією, а також Європою загалом і Сирією можливе відновлення відносин, але воно пов'язане з "чіткими очікуваннями від нових правителів" у Дамаску. Це передбачає також рівні права для жінок і чоловіків у Сирії, а також для всіх етнічних або релігійних груп у цій країні. "Ми продовжимо судити ХТШ за його діями", - заявила Бербок.

Зі свого боку Барро заявив, що Франція в Сирії хоче "сприяти мирному і вимогливому переходу на службу сирійцям і регіональній стабільності".