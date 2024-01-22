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Глави МЗС країн ЄС обговорили новий план Брюсселя щодо військової допомоги Україні, - ЗМІ

Фото: у ЄС обговорили план Брюсселя щодо реформування фонду військової допомоги Україні (flick.com/libereurope)
Автор: Володимир Костирін

Міністри закордонних справ Європейського союзу сьогодні, 22 січня, обговорили пропозицію Брюсселя щодо реорганізації фонду підтримки України шляхом поповнення щорічно на 5 мільярдів євро для закупівлі зброї.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

"Ідею Брюсселя поповнювати фонд допомоги Україні на 5 мільярдів євро на рік, щоб Євросоюз надсилав зброю в Україну, обговорювали сьогодні міністри закордонних справ ЄС", - йдеться в повідомленні.

При цьому журналіст зізнався у "відчутті", що дана ініціатива, ймовірно, не буде схвалена, і питання двосторонньої допомоги для України "це шлях вперед".

Що передувало

Нагадаємо, днями з'явилася інформація про те, що країнам-членам Євросоюзу представили пропозицію щодо реорганізації фонду, який надає військову підтримку Україні. За даними Bloomberg, блок планує перейти від відправки озброєння з наявних запасів до закупівлі нової.

Зазначається, що для цього пропонується річний бюджет близько 5 млрд євро (5,4 млрд доларів), про який члени ЄС не змогли домовитись. 

За даними ЗМІ, Фонд матиме два основних напрямки:

  • надання летальної та нелетальної підтримки Україні шляхом спільних закупівель через європейську промисловість;
  • продовження тренувань та оснащення українських військ.

Питання військової допомоги ЄС для України

Раніше сьогодні повідомлялося, що в Євросоюзі починають працювати над новим планом надання десятків мільярдів доларів військової допомоги Україні. Дані дії ініційовані в рамках оновлення критично важливої програми допомоги, оскільки є країни, які блокують фінансування у 50 млрд євро.

Такий план ЄС передбачає, що понад 20 мільярдів євро коштів ЄС повернуть у країни протягом наступних чотирьох років в обмін на їхню допомогу Україні, писало The Wall Street Journal. Він виник після тижневих дебатів між ЄС та його державами-членами.

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Євросоюз