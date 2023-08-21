Боррель заявив про можливе проведення ще однієї зустрічі "високого рівня" щодо миру в Україні

Наприкінці вересня може пройти ще одна зустріч щодо обговорення настання миру в Україні. Вона, імовірно, відбудеться під час Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Muldo .

Нова зустріч відбудеться після саміту у Джидді (Саудівська Аравія) на початку серпня.

За словами голови дипломатії ЄС Жозеп Боррель, саміт у Джидді став "ще одним кроком для України, аби домогтися тиску міжнародної спільноти на Росію, щоб вона припинила війну".



"Тільки Росія може зупинити це, Росія це почала, і Росія має це завершити", - сказав він на прес-конференції у Сантандері (Іспанія).

Він наполягав, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Саміт у Саудівській Аравії

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт, головною темою якого стала українська формула миру. На саміт було запрошено представників понад 40 країн, зокрема Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику і Китай.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

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