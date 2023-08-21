ua en ru
Пн, 21 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боррель заявив про можливе проведення ще однієї зустрічі "високого рівня" щодо миру в Україні

Понеділок 21 серпня 2023 13:39
UA EN RU
Боррель заявив про можливе проведення ще однієї зустрічі "високого рівня" щодо миру в Україні Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наприкінці вересня може пройти ще одна зустріч щодо обговорення настання миру в Україні. Вона, імовірно, відбудеться під час Тижня високого рівня Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Muldo.

Нова зустріч відбудеться після саміту у Джидді (Саудівська Аравія) на початку серпня.

За словами голови дипломатії ЄС Жозеп Боррель, саміт у Джидді став "ще одним кроком для України, аби домогтися тиску міжнародної спільноти на Росію, щоб вона припинила війну".

"Тільки Росія може зупинити це, Росія це почала, і Росія має це завершити", - сказав він на прес-конференції у Сантандері (Іспанія).

Він наполягав, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну.

Саміт у Саудівській Аравії

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт, головною темою якого стала українська формула миру. На саміт було запрошено представників понад 40 країн, зокрема Індію, Бразилію, Індонезію, Єгипет, Мексику і Китай.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі представники мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Жозеп Боррель Евросоюз
NEWS
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
Чи зростуть ціни на бензин до 60 гривень: експерт дав прогноз на осінь
DAILY
Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чому на Заході не вірять в успіх літнього наступу ЗСУ і чого чекати від подій на фронті