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Главарь "ЛНР" ввел комендантский час в захваченных районах Луганской области

Фото: главарь "ЛНР" Леонид Пасечник (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Главарь так называемой "Луганской народной республики" Леонид Пасечник ввел комендантский час в новых захваченных районах Луганской области. Речь идет о той территории, которую заняли российские войска после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00. Однако следует понимать, что оккупационная администрация ориентируется на московское время, поэтому комендантский час будет действовать с 20:00 до 04:00 по Киеву.

На территориях Луганской области, которые были оккупированы и до начала войны России против Украины, комендантский час действует с 22:00 до 03:00 по Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Луганской области убили волонтера Александра Кононова, который прошел плен "ЛНР".

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ЛуганскЛНРКомендантский часВойна России против Украины