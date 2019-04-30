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Главарь ИГИЛ признал поражение в Сирии и пообещал мстить

Новости » Происшествия    30.04.2019 - 03:56
Главарь ИГИЛ признал поражение в Сирии и пообещал мстить
Фото: Абу Бакр аль-Багдади (скриншот видео)

Аль-Багдади заявил, что теракты на Шри-Ланке были ответом за потери ИГИЛ в Сирии

В интернете появилось видео, на котором человек, похожий на лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакр аль-Багдади заявил, что сражение за город Багуз (Сирия) окончено. Видео было опубликовано в Telegram связанной с экстремистами организация Al-Furqan, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщает агентство, на видео бородатый мужчина, похожий на аль-Багдади, сидя на полу, скрестив ноги, рассказывает о последних событиях и дает наставления, а рядом его слушают несколько человек, чьи лица не видны.

В частности Аль-Багдади заявил, что битва в сирийском городе Багуз окончена, но ИГИЛ будет мстить "за убийства и тюремные заключения своих сторонников".

Он также заявил, что теракты на Пасху на Шри-Ланке были ответом террористов на потери в их последнем оплоте в Сирии Багхузе.

Агентство также сообщает, что в начале записи видно, что она была снята в апреле.

В то же время проверить подлинность даты записи, как и подлинность самого видео невозможно.

Напомним,

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