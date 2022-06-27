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Главарь "ДНР" анонсировал массовый вывоз ворованной стали из Мариуполя

Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Главарь боевиков Денис Пушилин заявил, что в ближайшие дни к Мариупольскому порту будет подведено электричество, что позволит полностью запустить его работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Пушилина для РосСМИ.

Он подчеркнул, что водо- и электроснабжение морского порта Мариуполя будет восстановлено до конца июня, что позволит возобновить экспорт и импорт продукции.

Напомним, российские войска вывозят зерно и металлопродукцию, украденную на временно оккупированных территориях Украины. Факты грабежа они показывают в федеральных новостях: так, недавно в сюжете на российском ТВ показали, как грузят ворованный металл на судно РМ-3, которое впоследствии отбыло в Ростов.

Как известно, ранее ММКИ и "Азовсталь" обратились в Офис генерального прокурора с просьбой возбудить уголовное производство по факту кражи металлопродукции из мариупольского порта.

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ДНРПушилин