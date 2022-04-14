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Главам двух общин в Луганской области объявили подозрение в госизмене

Фото: местные власти перешли на сторону оккупантов (Spencer Platt/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Руководителям Марковской и Меловской объединенных территориальных общин Луганской области объявили о подозрении в государственной измене. Они перешли на сторону российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генпрокурора.

По данным следствия, главы территориальных общин умышленно продолжают совершать действия, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины.

"Подозреваемые перешли на сторону страны-агрессора и в условиях военного положения предоставили представителям РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, Меловскую общину возглавляет Олег Савченко, Марковскую - Иван Дзюба.

Напомним, ранее подозрение в коллаборационизме сообщили мэру Рубежного Сергею Хортиву, который также перешел на сторону оккупантов.

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ЛуганскгосизменаВойна России против Украины