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Глава WADA призвал пересмотреть антидопинговые дела российских спортсменов

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Лозанна, Воскресенье 12 июня 2022 19:06
Глава WADA призвал пересмотреть антидопинговые дела российских спортсменов Фото: Оливье Ниггли (flickr)
Автор: РБК-Украина

Глава Всемирного допингового агентства (WADA) Оливье Ниггли призвал пересмотреть антидопинговые дела спортсменов из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.

Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне решил дисквалифицировать на четыре года байдарочника Александра Дьяченко, олимпийского чемпиона 2012 года, и каноиста Николая Липкина, многократного чемпиона мира. Также на два года была дисквалифицирована байдарочница-паралимпийка Александра Дупик. Суд принял такое решение из-за участия спортсменов в допинговой программе, которая проводилась с ведома российских властей 8 лет назад.

WADA открыло дело на основе допинговых проб из московской лаборатории. С 2019 года агентство передало данные примерно 40 другим спортивным организациям. Теперь WADA хочет, чтобы спортивные организации пересмотрели допинговые дела и других спортсменов из России.

"Это создает прецедент. Если у них есть подобные доказательства, они должны возбудить уголовное дело", - сказад Ниггли.

При этом WADA сомневается в готовности некоторых руководящих органов провести расследование в отношении спортсменов из РФ, которые в основном прекратили участие в соревнованиях.

Последние дела были рассмотрены в CAS только после того, как WADA обжаловало отказ Международной федерации каноэ в возбуждении уголовного дела, используя предоставленные доказательства.

Как сообщалось ранее, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не обнаружило доказательств наличия в Украине допинг-системы в легкой атлетике.

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