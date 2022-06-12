Глава WADA призвал пересмотреть антидопинговые дела российских спортсменов
Глава Всемирного допингового агентства (WADA) Оливье Ниггли призвал пересмотреть антидопинговые дела спортсменов из РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.
Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне решил дисквалифицировать на четыре года байдарочника Александра Дьяченко, олимпийского чемпиона 2012 года, и каноиста Николая Липкина, многократного чемпиона мира. Также на два года была дисквалифицирована байдарочница-паралимпийка Александра Дупик. Суд принял такое решение из-за участия спортсменов в допинговой программе, которая проводилась с ведома российских властей 8 лет назад.
WADA открыло дело на основе допинговых проб из московской лаборатории. С 2019 года агентство передало данные примерно 40 другим спортивным организациям. Теперь WADA хочет, чтобы спортивные организации пересмотрели допинговые дела и других спортсменов из России.
"Это создает прецедент. Если у них есть подобные доказательства, они должны возбудить уголовное дело", - сказад Ниггли.
При этом WADA сомневается в готовности некоторых руководящих органов провести расследование в отношении спортсменов из РФ, которые в основном прекратили участие в соревнованиях.
Последние дела были рассмотрены в CAS только после того, как WADA обжаловало отказ Международной федерации каноэ в возбуждении уголовного дела, используя предоставленные доказательства.
Как сообщалось ранее, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не обнаружило доказательств наличия в Украине допинг-системы в легкой атлетике.