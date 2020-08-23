Глава ВОЗ озвучил принципы восстановления экономики после пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к "зеленому" восстановлению экономики после пандемии СOVID-19. У мира есть шанс сохранить чистую природу.

Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга.

"Пандемия дала нам представление о нашем мире, каким он мог бы быть: более чистое небо и реки", - сказал он.

Как напомнил, Гебрейесус в мае ВОЗ опубликовала "Манифест за здоровое и экологичное восстановление", содержащий 6 политических рекомендаций по защите природы, инвестированию в воду и санитарию, продвижению систем здорового питания, переходу на возобновляемые источники энергии, строительству городов, пригодных для жизни, и прекращению субсидий на ископаемое топливо.

В июле ВОЗ добавила меры для каждого из этих политических рекомендаций, предложив 81 конкретный шаг для политиков по построению более здорового, справедливого и зеленого мира.

Как отметил Гебрейесус COVID-19 - это кризис в сфере здравоохранения, который случается раз в столетие.

"Но это также дает нам уникальную возможность сформировать мир, который унаследуют наши дети", - добавил он.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рассчитывает, что пандемия коронавируса завершится менее чем за два года.

Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает к равномерному распределению вакцины от COVID-19.