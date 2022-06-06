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Глава военной разведки побывал в Северодонецке

Фото: Буданов побывал в Северодонецке (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов побывал в полузахваченном Северодонецке. Он проверил работу разведчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"Генерал-майор Кирилл Буданов проинспектировал работу подразделений ГУР МО в городе Северодонецк... ознакомился с оперативной обстановкой на данном участке фронта и определил дальнейшие действия подразделений", - говорится в сообщении.

Разведка отметила, что Северодонецкое направление остается одним из самых "горячих", где продолжаются активные боевые действия. На определенных участках враг имеет в десятки больше артиллерии, чем украинские защитники, однако ВСУ продолжают держать оборону и оттеснять оккупантов.

Напомним, украинские военные по состоянию на 6 июня контролируют половину Северодонецка. ВСУ держат позиции в промзоне.

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Кирилл БудановСеверодонецк