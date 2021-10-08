Глава Верховного суда уходит в отставку. Нового выберут 22 октября

Глава Верховного суда Валентина Данишевская созывает пленум на 22 октября для избрания нового главы суда. Сама она уходит в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление на пленуме.

По ее словам, она не планирует оставаться на должности.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру…Значит, можем искать в наших рядах следующего главу Верховного суда", - заявила она.

Данишевская отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены главы суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.