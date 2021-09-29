ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине

Новина українською →
Страсбург, Среда 29 сентября 2021 18:08
Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине Фото: Джани Букиккио, президент Венецианской комиссии (flickr.com parliamentaryassembly)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Венецианской комиссии Джани Букиккио сделал заявление по поводу процесса судебной реформы в Украине. Он призвал как можно скорее разблокировать создание Этического совета, который должен обеспечить надежную Высшую квалификационную комиссию судей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Венецианской комиссии.

"Важная часть этой реформы - создание Этического совета... Сейчас очень необходимо, чтобы Совет судей Украины без дальнейших задержек провел собственные назначения, которые нужны для проведения реформы", - заявил Букиккио.

Глава Венецианской комиссии призвал стороны воздерживаться от любых действий, приводящих к задержке создания Этического совета, потому что это "может нанести непоправимый ущерб реализации независимой и эффективной судебной системы в Украине".

"Я уверен, что украинские судьи понимают, что эта реформа необходима не только для репутации и авторитета украинской судебной системы, но и для Украины в целом и для всех граждан Украины. Я призываю их взять на себя ответственность и поддержать реформу", - добавил он.

Напомним, Совет судей до сих пор не избрал кандидатов в Этический совет. В то же время другие стороны своих кандидатов уже предложили.

По данным РБК-Украина, Совет судей могут лишить права формировать Этический совет.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "Битва за реформу. Чем закончится конфликт Зеленского и судебной власти".

Читайте РБК-Украина в Google News
Судебная реформа Венецианская комиссия
NEWS
Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине
Глава Венецианской комиссии призвал судей разблокировать судебную реформу в Украине
DAILY
"Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС
Вадим ДобровольскийРуководитель проекта "Авто" "Зеленый путь". Смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС