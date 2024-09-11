Глава Української Греко-Католицької Церкви виступив у Берліні з потужною заявою: деталі

Що глава УГКЦ робив у Берліні

У Берліні Отець і глава Української Греко-Католицької Церкви долучився до традиційного щорічного "Свято-Михайлівського прийому" (St. Michael's Reception), в якому беруть участь видатні громадські діячі (політики, інтелектуали, представники ЗМІ).

На прийомі були присутні близько 500 осіб, серед яких, зокрема, канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц, міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце та федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Участь глави УГКЦ у "Свято-Михайлівському прийомі" - як почесного гостя - відбувалась на запрошення єпископа Ґеорґа Бетцінґа, голови конференції німецького єпископату та прелата д-ра Карла Юстена.

Учасники "Свято-Михайлівського прийому" (фото: ugcc.ua)

У межах заходу Блаженніший Святослав виступив перед присутніми та заявив, що ніхто не повинен мати ілюзій щодо намірів РФ, адже війна проти України - війна і проти Німеччини, і проти Європи, і проти всього демократичного порядку.

"На жаль, це також і ваша війна. Україна потребує вашої підтримки не лише заради себе, а й заради вас", - додав він.

Про що ще говорив глава УГКЦ

Предстоятель УГКЦ нагадав учасникам прийому, що Україна наближається до тисячного дня повномасштабної війни, ініційованої РФ.

"Тисячу днів сирен повітряної тривоги по всій країні. Тисячу днів кривавої бійні, терору та смертей. Десять років минуло від моменту першого акту агресії - анексії Криму та початку війни на Донбасі", - поділився він.

На думку Блаженнішого Святослава, ця війна перетворилась на марафон, в якому українці повинні постійно бігти зі спринтерською швидкістю - щоб не бути переможеними у смертельній гонці.

"Я прошу вас бігти разом із нами - швидко, рішуче й безстрашно", - закликав він німецький політикум і духовенство.

Архієпископ наголосив, що прибув у Берлін не для того, щоб скаржитись або нарікати. Натомість його бажання - принести надію, підбадьорити та поділитися джерелом української сили та стійкості.

"У нас є завдання, яке ми повинні виконати разом, бо геноциди Гітлера та Сталіна не можуть повторитися", - зазначив чоловік і додав, що жодних сумнівів щодо "геноцидних намірів РФ" бути не може.

Він пояснив, що "Путін висловив їх недвозначно і не зупиниться ні перед чим, допоки його не зупинять".

Крім того, очільник УГКЦ зауважив, що "пандемія війни охопила все російське суспільство".

Блаженніший Святослав під час виступу (фото: ugcc.ua)

"Колективний путін - це мільйони спільників. Ідеологія зла не приховує, що її мета - знищення українців та остаточне "вирішення українського питання". Вона вимагає цього публічно... Масові вбивства та поховання в Бучі, Ірпені, Бородянці й Ізюмі, бомбардування пологового будинку та драматичного театру в Маріуполі, липневий ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, 13 мільйонів людей, змушених покинути свої домівки (8 мільйонів біженців і 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) - все це нагадування про гіркі плоди неоімперіалістичного плану Путіна", - наголосив Блаженніший Святослав.

Він додав, що крім України країна-агресор має також інші цілі, серед яких - дестабілізація Німеччини та всієї Європи будь-якими можливими способами (включно з демографічними й етнічними чистками). Як приклад він навів українців, які змушені були масово тікати в Європейський Союз, рятуючи власні життя.

На думку архієпископа, Путін має намір "ще більше знелюднити нашу країну шляхом більш широкої, фактично тотальної, окупації, що призведе до втечі до ЄС ще щонайменше 10 мільйонів біженців".

"Можна лише уявити, як це вплине на Німеччину. Українці платять велику ціну за те, щоб цього не сталося", - зауважив він.

Насамкінець Блаженніший Святослав закликав світову демократію та Церкву не підтримувати мир, який приймає агресію як успішний метод привласнення суверенної території іншої країни.

"Це було би смертельним ударом по світовій безпеці, оскільки заохочувало б усіх інших потенційних агресорів", - вважає він.

Говорячи про мирну угоду, очільник УГКЦ зауважив, що Україна потребує та глибоко прагне справжнього, справедливого, сталого миру, а не швидкоплинного, ілюзорного перемир'я.

"Запитаймо себе: чи існує хоч одна безпекова угода між Україною і РФ, яку б остання не порушила? Насправді - жодної", - підсумував Предстоятель.