Глава УГКЦ Святослав: Кількість вірних нашої церкви за час війни збільшилась

Оскільки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну соціологи зафіксували значне скорочення кількості вірян Московського патріархату, Греко-католицька церква стала другою за чисельністю вірян.

Однак, як зазначив глава УГКЦ, Греко-католицька церква не намагається змагатися за першість за чисельністю, а акцентує увагу на духовній якості своїх громад.

Він пояснив, що кількість українців, які називають себе греко-католиками, зросла навіть в умовах воєнних викликів. Соціологія демонструє, що греко-католики залишаються однією з найбільш активних християнських спільнот України.

За його словами, серед вірян України саме греко-католики є найактивнішими.

"Це не є анонімні християни, чи ті, які приходять лише, щоб свічку поставити в неділю. Це є люди, які, коли приходять у наші громади, стають активними, живими членами цього організму", - зазначив він.

Святослав додав, що греко-католики хочуть виконувати роль "солі землі" - невеликої, але значущої частини суспільства, яка додає цінності та змісту життю спільноти.

Також глава УГКЦ підкреслив, що проросійські олігархи, що втекли з України за кордон, намагаються "заманювати" українських емігрантів шляхом їх залучення до псевдорелігійних осередків. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.