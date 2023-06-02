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Глава ЦРУ таємно відвідав Китай, - FT

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П'ятниця 02 червня 2023 18:58
Глава ЦРУ таємно відвідав Китай, - FT Фото: глава ЦРУ таємно відвідав Китай (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Директор ЦРУ Білл Бернс у травні 2023 року таємно відвідав Китай. Ціллю поїздки було налагодження відносин між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За даними видання, його поїздка свідчить про те, що Білий дім стурбований погіршенням відносин між Пекіном і Вашингтоном.

Як розповіло джерело, Бернс провів у Китаї переговори з офіційними особами та представниками китайської розвідки.

Окрім цього президент США Джо Байден просив директора ЦРУ виконувати делікатні місії як усередині країни, так і за кордоном. Так, у листопаді 2021 року Бернс їздив до Москви для того, щоб "попередити російських чиновників не вторгатися в Україну".

Також повідомляється, що Берсн мав переконати Ненсі Пелосі не здійснювати поїздку на Тайвань.

Як заявив колишній високопоставлений чиновник Білого дому в Китаї Пол Хенле - однією з переваг відправки Бернса було те, що він користувався повагою демократів і республіканців, а також був добре відомий китайським чиновникам.

"Вони знають його як надійного співрозмовника. Вони були б раді можливості непомітно поспілкуватися з ним за лаштунками. Вони сприймуть тиху, стриману зустріч із Бернсом як прекрасну можливість", - уточнив він.

На думку FT, наразі США хочуть домовитися про візит до Китаю держсекретаря Ентоні Блінкена. Однак Пекін поки що відмовляється дати їй "зелене світло".

Відносини США та Китаю

Американо-китайські відносини знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття, зусилля щодо покращення дипломатичної діяльності важко досягають прогресу.

Однак, незважаючи на напруженість, торгові представники США та Китаю проводять переговори щодо економічних та торгових суперечок. Це розцінюється як ознака попередніх зусиль щодо стабілізації відносин між двома державами.

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