Глава ЦРУ назвав слабкі місця РФ та заявив про оптимізм щодо контрнаступу України

Відповідну заяву під час форуму з питань безпеки в Аспені, штат Колорадо.

Він зазначив, що дивиться оптимістично на контрнаступу українських сил, згідно з розвідданими, які має. Бернс також сказав, що РФ страждає від "значних структурних недоліків". Серед них низький моральний дух, погані генеральські якості та безлад серед політичного ті військового керівництва.

"Це буде важке завдання, але ми зробимо все можливе, як розвідувальне агентство, щоб забезпечити таку підтримку та обмін розвідданими, які допоможуть українцям досягти прогресу", - сказав він.

Глава ЦРУ також додав, що заколот ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина "викрив деякі значні недоліки в системі Путіна".

"Для багатьох росіян, які дивляться це, які звикли до цього образу Путіна як арбітра порядку, питання полягало в тому, чи в імператора немає одягу, або принаймні чому він так довго одягається", - сказав головний розвідник США.

На його думку, російський диктатор Путін буде намагатися приховати, що він надмірно реагує на бунт.

За словами Бернса, заколот став "унікальною можливістю" для вербування у Росії. ЦРУ нещодавно опублікувало у Telegram перше відео. Бернс зазначив, що за тиждень публікацію переглянуло 2,5 млн разів.

Бернс відвідував Україну

Директор ЦРУ Вільям Бернс, за даними ЗМІ, неодноразово відвідував Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Проте його поїздки завжди тримають у секреті.

Нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Бернс на початку червня таємно відвідав Україну. Він зустрівся з Зеленським та вищим керівництвом української розвідки, йому розкрили плани щодо звільнення території від окупантів.

Президент Володимир Зеленський не підтвердив, але й не спростував інформацію про візити Бернса. Він заявив, що їхнє спілкування повинно "бути за кадром".

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