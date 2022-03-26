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Глава Total прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе

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Париж, Суббота 26 марта 2022 16:59
Глава Total прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе Фото: Total прогнозирует дальнейший рост цен на газ в Европе (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Генеральный директор Totalenergies Патрик Пуянне, что цены на газ в Европе будут продолжать расти. Рост будет продолжаться до тех пор, пока не будет принято решение о том, что Европа будет использовать это топливо в долгосрочной перспективе, что привлечет инвестиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цены на энергоносители выросли после того, как 24 февраля Россия, крупный экспортер топлива, вторглась в Украину, что вызвало западные санкции и опасения по поводу перебоев с поставками.

"Для меня совершенно ясно, что цена на газ в Европе завтра будет выше, чем вчера", - заявил Пуянне на ежегодном форуме в Дохе в Катаре.

Европейские политики работают над поэтапным отказом от использования ископаемого топлива для достижения климатических целей, но Пуянне сказал, что способ контролировать рост цен - это признать необходимость того, чтобы газ был частью энергетического баланса в ближайшие годы.

"Принимаем ли мы газ в качестве переходного топлива и что он нам нужен на ближайшие 20-25 лет, и тогда придут инвесторы?"- он сказал.

Он добавил, что Европа, которая на 30-40% зависит от российского газа, неизбежно будет искать других поставщиков, что потребует дорогостоящих инвестиций в инфраструктуру, такую как терминалы сжиженного природного газа (СПГ).

Totalenergies входит в число компаний, которые заявили, что не будут делать никаких новых инвестиций в России. Компания ищет варианты для своих существующих российских активов.

Цены на газ в течение недели еще больше выросли после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет добиваться оплаты в рублях за газ, продаваемый "недружественным" странам, что усилило опасения, что поставки могут быть нарушены.

"Я думаю, что это просто реакция, но я не думаю, что это изменит то, как мы работаем в долгосрочной перспективе и будем в будущем", - Саад аль-Кааби, глава и министр Qatarenergy.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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