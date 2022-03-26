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Глава Total прогнозує подальше зростання цін на газ в Європі

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Париж, Субота 26 березня 2022 16:59
Глава Total прогнозує подальше зростання цін на газ в Європі Фото: Total прогнозує подальше зростання цін на газ в Європі (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний директор Totalenergies Патрік Пуянне, що ціни на газ в Європі будуть продовжувати рости. Зростання триватиме до тих пір, поки не буде прийнято рішення про те, що Європа буде використовувати це паливо в довгостроковій перспективі, що приверне інвестиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціни на енергоносії зросли після того, як 24 лютого Росія, великий експортер палива, вторглася в Україну, що викликало західні санкції і побоювання з приводу перебоїв з поставками.

"Для мене абсолютно ясно, що ціна на газ в Європі завтра буде вище, ніж вчора", - заявив Пуянне на щорічному форумі в Досі в Катарі.

Європейські політики працюють над поетапним відмовою від використання викопного палива для досягнення кліматичних цілей, але Пуянне сказав, що спосіб контролювати зростання цін - це визнати необхідність того, щоб газ був частиною енергетичного балансу в найближчі роки.

"Чи приймаємо ми газ в якості перехідного палива і що він нам потрібен на найближчі 20-25 років, і тоді прийдуть інвестори?"- він сказав.

Він додав, що Європа, яка на 30-40% залежить від російського газу, неминуче шукатиме інших постачальників, що вимагатиме дорогих інвестицій в інфраструктуру, таку як термінали зрідженого природного газу (СПГ).

Totalenergies входить до числа компаній, які заявили, що не будуть робити ніяких нових інвестицій в Росії. Компанія шукає варіанти для своїх існуючих російських активів.

Ціни на газ протягом тижня ще більше виросли після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія буде домагатися оплати в рублях за газ, що продається "недружнім" країнам, що посилило побоювання, що поставки можуть бути порушені.

"Я думаю, що це просто реакція, але я не думаю, що це змінить те, як ми працюємо в довгостроковій перспективі і будемо в майбутньому", - Саад аль-Каабі, глава і міністр Qatarenergy.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціна на газ
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