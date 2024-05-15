Глава спецслужби Британії попередила, що Росія готує фізичні атаки на Захід

Її призначили керувати операціями британської радіорозвідки в травні минулого року, і у своїй першій важливій промові вона наголосила на безпосередній загрозі, яка походить від Кремля.

Вона розповіла присутнім експертам з кібербезпеки в Бірмінгемі, що, на думку її відомства, Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

Її агентство зв'язку дедалі більше занепокоєне зростаючими зв'язками між російськими спецслужбами і проксі-групами для проведення кібератак, стеженням за людьми та диверсійними операціями. Вона додала, що підтримка України з боку Великої Британії залишається стійкою.

Також Кіст-Батлер заявила, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своєї максималістської мети з підкорення населення України.