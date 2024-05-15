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Глава спецслужби Британії попередила, що Росія готує фізичні атаки на Захід

Архівне фото: глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська Федерація готує фізичний напад на країни Заходу, чиї розвідки стурбовані зв'язками спецслужб Москви з кібератаками та диверсіями.

Про це заявила глава Центру урядового зв'язку Британії Анна Кіст-Батлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Її призначили керувати операціями британської радіорозвідки в травні минулого року, і у своїй першій важливій промові вона наголосила на безпосередній загрозі, яка походить від Кремля.

Вона розповіла присутнім експертам з кібербезпеки в Бірмінгемі, що, на думку її відомства, Москва прагне піти далі, ніж просто атаки в кіберпросторі.

Її агентство зв'язку дедалі більше занепокоєне зростаючими зв'язками між російськими спецслужбами і проксі-групами для проведення кібератак, стеженням за людьми та диверсійними операціями. Вона додала, що підтримка України з боку Великої Британії залишається стійкою.

Також Кіст-Батлер заявила, що російський диктатор Володимир Путін не відмовився від своєї максималістської мети з підкорення населення України.

Загрози нападу Росії на членів НАТО

Після вторгнення в Україну країни Заходу стали побоюватися, що РФ вирішить вторгнутися в якогось члена НАТО. Тому країни стали збільшувати витрати на оборону і готуватися до найрізноманітніших сценаріїв.

При цьому в НАТО до кінця не впевнені в тому, що Росія таки зважиться напасти на Альянс. Наприклад, командувач Збройними силами Фінляндії генерал Янне Яаккола заявляв, що РФ може прямо не атакувати країни НАТО, але продовжить гібридні напади, такі як глушіння сигналу і втручання у вибори.

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