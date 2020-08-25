Глава Совета НБУ сомневается в получении двух траншей МВФ до конца года

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сомневается в том, что Международный валютный фонд (МВФ) до конца года перечислит Украине еще два транша. Скорее всего, будет получен только один.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, сотрудничество Украины с МВФ будет продолжаться, а поддержка международных партнеров останется одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности.

"Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4 квартале 2020", - отметил Данилишин.

Он добавил, плановый пересмотр программы с МВФ должен сопровождаться пересмотром основ сотрудничества в пользу национальных интересов Украины.

Напомним, ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении фонда продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

В рамках этой программы Украина до конца 2021 года должна получить 5 млрд долларов кредита. Из них 2,1 млрд долларов был перечислен в июне 2020.