ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Глава Совета НБУ сомневается в получении двух траншей МВФ до конца года

Киев, Вторник 25 августа 2020 15:55
Глава Совета НБУ сомневается в получении двух траншей МВФ до конца года
Фото: Национальный банк Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина, скорее всего, получит до конца годе только один транш

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сомневается в том, что Международный валютный фонд (МВФ) до конца года перечислит Украине еще два транша. Скорее всего, будет получен только один.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, сотрудничество Украины с МВФ будет продолжаться, а поддержка международных партнеров останется одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности.

"Очевидно, базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4 квартале 2020", - отметил Данилишин.

Он добавил, плановый пересмотр программы с МВФ должен сопровождаться пересмотром основ сотрудничества в пользу национальных интересов Украины.

Напомним, ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о намерении фонда продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by.

В рамках этой программы Украина до конца 2021 года должна получить 5 млрд долларов кредита. Из них 2,1 млрд долларов был перечислен в июне 2020.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Национальный банк УкраиныМВФТранш
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь