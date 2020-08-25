Голова Ради НБУ сумнівається в отриманні двох траншів МВФ до кінця року

Фото: Національний банк України (РБК-Україна)

Україна, швидше за все, отримає до кінця року тільки один транш

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин сумнівається в тому, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) до кінця року перерахує Україні ще два транші. Швидше за все, буде отримано тільки один.

Про це він написав у своєму Facebook.

За його словами, співпраця України з МВФ буде продовжуватися, а підтримка міжнародних партнерів залишиться одним з найвагоміших чинників макрофінансової стабільності.

"Очевидно, базовий сценарій з отриманням двох траншів до кінця поточного року - у вересні та грудні - є малореалістичним. Швидше за все, ми можемо розраховувати на отримання траншу в 4 кварталі 2020", - зазначив Данилишин.

Він додав, плановий перегляд програми з МВФ має супроводжуватися переглядом основ співпраці на користь національних інтересів України.

Нагадаємо, раніше постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про намір фонду продовжити співпрацю з Україною в рамках програми stand-by.

У рамках цієї програми Україна до кінця 2021 року має отримати 5 млрд доларів кредиту. З них 2,1 млрд доларів було перераховано у червні 2020.