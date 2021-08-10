Глава Совета НБУ назвал причины скачка цен в Украине

В июле 2021 года годовом измерении инфляция ускорилась до 10,2%. Основные факторы немонетарной инфляции, действующих на протяжении последнего года - смена тарифов на жилищно-коммунальные услуги, скачки мировых цен на нефть и продукты украинского экспорта, повышение акцизов, появление дополнительных эпидемиологических расходов и потери от карантинных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Данилишин считает, что немонетарные факторы формируют около 90% нынешнего прироста инфляции. Такая тенденция прослеживается начиная с IV квартала 2020 года.

В то же время, совокупный внутренний спрос, как ключевой фактор монетарной инфляции, остается подавленным. Фактический реальный ВВП составляет около 97% от своего потенциального уровня. Потребительские расходы населения растут, однако в их структуре доминируют товары и услуги первой необходимости (продукты питания, коммунальные услуги), добавил Данилишин.

Данилишин обратил внимание на значительную неравномерность роста цен по отдельным категориям потребительских товаров и услуг. Существенно выросли жилищно-коммунальные услуги: газоснабжение - в 2,6 раза, электроснабжение - на 37%. Стоимость сахара выросла за год на 84%, подсолнечного масла - на 79%, табачных изделий - на 19%. Такой широкий диапазон значений объясняется различными типами немонетарных шоков и различной интенсивностью их влияния на коррекцию цен отдельных производителей товаров и услуг в зависимости от технологического процесса.