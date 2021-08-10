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Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні

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Україна, Вівторок 10 серпня 2021 10:47
Голова Ради НБУ назвав причини стрибка цін в Україні Фото: голова Ради НБУ Богдан Данилишин (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У липні 2021 року річному вимірі інфляція пришвидшилась до 10,2%. Основні фактори немонетарної інфляції, що діють впродовж останнього року - зміна тарифів на житлово-комунальні послуги, стрибки світових цін на нафту та продукти українського експорту, підвищення акцизів, поява додаткових епідеміологічних витрат та втрати від карантинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Данилишин вважає, що немонетарні фактори формують близько 90% нинішнього приросту інфляції. Така тенденція прослідковується починаючи з ІV кварталу 2020 року.

В той же час, сукупний внутрішній попит, як ключовий фактор монетарної інфляції, залишається пригніченим. Фактичний реальний ВВП становить близько 97% від свого потенційного рівня. Споживчі витрати населення зростають, однак в їх структурі домінують товари та послуги першої необхідності (продукти харчування, комунальні послуги), додав Данилишин.

Данилишин звернув увагу на значну нерівномірність зростання цін за окремими категоріями споживчих товарів і послуг. Суттєво зросли житлово-комунальні послуги: газопостачання - у 2,6 рази, електропостачання - на 37%. Вартість цукру зросла за рік - на 84%, соняшникової олії - на 79%, тютюнових виробів - на 19%. Такий широкий діапазон значень пояснюється різними типами немонетарних шоків та різною інтенсивністю їх впливу на корекцію цін окремих виробників товарів і послуг залежно від технологічного процесу.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні в липні 2021 року у порівнянні з червнем зросли на 0,1%. У річному вимірі (до липня 2020 року) інфляція прискорилася до 10,2% (з 9,5% у червні).

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