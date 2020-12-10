Глава Совета НБУ назвал причины повышенного спроса на валюту

Спрос на иностранную валюту на межбанковском рынке незначительно превышает предложение. В среднем за день спрос выше предложения на 9 млн долларов.

Об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин написал на своей странице в Facebook.

По его данным, спрос формируется преимущественно за счет форвардного сегмента рынка, "что свидетельствует о сохранении умеренных девальвационных рисков в условиях неопределенности с развитием ситуации в экономике в связи с коронакризисом".

В то же время, отметил Данилишин, ситуация на межбанковском валютном рынке стабильна. Среднее значение курса гривні к доллару с начала декабря (28,32 грн за 1 доллар) находится на уровне среднедневного значения ноября (28,31 грн за 1 доллар).

"Это позволяет Национальному банку воздерживаться уже четвертую неделю подряд от проведения операций на валютном рынке", - добавил глава Совета НБУ.

Отметим, в течение ноября 2020 года НБУ продал на межбанковском валютном рынке 70,0 млн долларов и купил за месяц 41,0 млн долларов. Таким образом, сальдо операций НБУ снова было отрицательным - минус 29,0 млн долларов,

Напомним, размер международных резервов Украины в течение ноября 2020 года сократился на 4,65 млн долларов. На 1 декабря размер резервов составил 26 135,74 млн долларов.