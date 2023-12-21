Глава СБУ обіцяє "сюрпризи" для РФ у 2024 році: встромимо ворогу "голкою в серце"

Українські спецслужби мають на меті наступного року посилити розвідувальні операції та здійснити диверсійні удари як по об'єктах загарбників у тимчасово окупованих регіонах України, так і на території самої Росії.

Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Малюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога", - зазначив Малюк.

Він ухилився від конкретики, але натякнув, що цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на тимчасово окупованій території України залишаться в центрі уваги.

"Ми завжди шукаємо нові рішення. Значить, "бавовна" горітиме далі", - жартома сказав глава СБУ.

Оскільки бойові дії на лінії фронту останнім часом просуваються не так швидко, як хотілося б, подвиги СБУ не тільки підвищують моральний дух українців, але й завдають шкоди бойовим можливостям Росії.

"СБУ завдає прицільних точкових ударів. Встромляємо ворогу голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація має певну мету і дає свій результат. Все це в комплексі ускладнює можливості Російської Федерації для ведення війни та наближає нашу перемогу", - наголосив Малюк.

За його словами, багато уваги буде приділено Криму і Чорному морю, спираючись на операції українських бійців цього року.

Наразі головним проектом СБУ є безпілотник Sea Baby, що в перекладі українською означає "малюк". Дрон несе близько 850 кілограмів вибухівки та здатний працювати в штормових умовах, що ускладнює його виявлення.

"За допомогою цих маленьких хлопців ми поступово витісняємо Чорноморський флот РФ з Криму", - зазначив Малюк.

У липні його використовували для нападу на Керченський міст, який з’єднує окупований Крим із материковою Росією, а також для удару по кораблях окупантів.

"Згідно з міжнародним правом і правилами війни, це законна ціль для нас. Українське законодавство також дозволяє нам атакувати цей об’єкт. І ми повинні знищити матеріально-технічне забезпечення нашого ворога", - додав глава СБУ.

Малюк зазначив, що Україна ретельно розглядає свої цілі перед тим, як завдати удару - намагаючись дотримуватися правил війни, на відміну від Росії, яка обстрілювала ракетами, артилерію та безпілотники як по військові, так і цивільні об'єкти.

"Плануючи та готуючи свої спецоперації, СБУ ретельно обирає цілі. Ми працюємо на військових об’єктах або на тих, які противник використовує для виконання своїх бойових завдань. Ми діємо повністю за нормами міжнародного права", - наголосив він.

Більшість своїх операцій СБУ проводить на тимчасово окупованый території України - на Донбасі, в Криму та Чорному морі.

"Це наша земля, і ми будемо використовувати всі можливі методи, щоб звільнити її від окупантів", - зазначив Малюк.

Водночас, за його словами, коли справа доходить до планування операцій на території Росії, СБУ зосереджується лише на цілях, які використовуються як матеріально-технічні коридори для постачання зброї - наприклад, залізничний тунель у Сибірі.

"Всі операції СБУ, про які ви чуєте, - це виключно наша робота і наша унікальна технічна розробка. Ці операції стали можливими, зокрема, тому, що ми розробляємо та впроваджуємо наші технічні рішення", - додав Малюк.

Операції СБУ в Росії

Нагадаємо, в кінці листопада джерела РБК-Україна повідомили про вибух на Байкало-Амурській магістралі, яка знаходиться в Бурятії. Це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. Він використовується, зокрема, для військових постачаннь.

Мова йшла про вибух у Північномуйському тунелі. За даними джерела, під час руху вантажного поїзда в тунелі спрацювали чотири вибухових пристрої. У РФ же спочатку казали, що в тунелі нібито сталася пожежа через "замикання кабельної мережі".

А згодом росіяни почали стверджувати, що причиною вибуху нібито є "диверсія". У Росії було порушено кримінальну справу за статтею "теракт".

Наступного дня Служба безпеки України влаштувала новий вибух на важливій стратегічній залізниці Росії. Було підірвано ще один потяг у Бурятії.