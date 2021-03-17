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Глава САП выступил против возможного увольнения Сытника

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 09:28
Глава САП выступил против возможного увольнения Сытника Фото: Максим Грищук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не поддерживает досрочное прекращение полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. По его словам, сейчас уже начали выноситься приговоры, есть результат работы.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Отметим, Кабмин внес в Раду законопроект, который касается НАБУ, и один из его пунктов - досрочное прекращение полномочий директора бюро Артема Сытника. Это прокомментировал глава САП.

"Я думаю, что это несколько неправильно. Есть антикоррупционная структура, которая демонстрирует свою эффективность, потому что сейчас уже начали выноситься приговоры, появляются лица, осужденные по нашим делам к реальным срокам заключения", - считает Грищук.

По его словам, только когда это все начало наконец-то реализовываться, "начинают все ломать".

"Получается, кому-то не нужна наша работа? Если работа нужна, то просто не мешайте работать", - отметил глава САП.

Напомним, Артема Сытника могут уволить. Руководство бюро может измениться в рамках приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции.

Отметим, что вчера текст соответствующего закона появился в Раде.

Ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что назначение нового директора НАБУ пока неактуально.

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