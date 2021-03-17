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Голова САП виступив проти можливого звільнення Ситника

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 09:28
Голова САП виступив проти можливого звільнення Ситника Фото: Максим Грищук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук не підтримує дострокове припинення повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. За його словами, зараз вже почали оголошуватись вироки, є результат роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Зазначимо, Кабмін вніс у Раду законопроект, який стосується НАБУ, і один з його пунктів - дострокове припинення повноважень директора бюро Артема Ситника. Це прокоментував голова САП.

"Я думаю, що це трохи неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, тому що зараз вже почали оголошуватись вироки, з'являються особи, засуджені за нашими справами до реальних термінів ув'язнення", - вважає Грищук.

За його словами, тільки коли це все почало нарешті реалізовуватися, "починають все ламати".

"Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати", - зазначив голова САП.

Нагадаємо, Артема Ситника можуть звільнити. Керівництво бюро може змінитися в рамках приведення статусу НАБУ у відповідність з вимогами Конституції.

Зазначимо, що вчора текст відповідного закону з'явився в Раді.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що призначення нового директора НАБУ поки неактуально.

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