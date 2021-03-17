Голова САП виступив проти можливого звільнення Ситника

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук не підтримує дострокове припинення повноважень директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. За його словами, зараз вже почали оголошуватись вироки, є результат роботи.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна .

Зазначимо, Кабмін вніс у Раду законопроект, який стосується НАБУ, і один з його пунктів - дострокове припинення повноважень директора бюро Артема Ситника. Це прокоментував голова САП.

"Я думаю, що це трохи неправильно. Є антикорупційна структура, яка демонструє свою ефективність, тому що зараз вже почали оголошуватись вироки, з'являються особи, засуджені за нашими справами до реальних термінів ув'язнення", - вважає Грищук.

За його словами, тільки коли це все почало нарешті реалізовуватися, "починають все ламати".

"Виходить, комусь не потрібна наша робота? Якщо робота потрібна, то просто не заважайте працювати", - зазначив голова САП.