UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава САП скасував рішення про закриття справи "Роттердам+"

Фото: голова САП Олександр Клименко (скрін відео)
Автор: Марія Кучерявець

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко скасував постанову про закриття справи "Роттердам+". Одночасно з цим було змінено групу прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

"22 вересня 2022 року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану", - йдеться в повідомленні.

Як інформують у прес-центрі САП, також Клименко повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Вказано, що рішення було ухвалено після вивчення всіх матеріалів справи та за підсумками наради за участі прокурорів та детективів НАБУ які здійснювали досудове розслідування.

Зокрема, керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи та невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження.

Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів у повній відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу.

Що таке "Роттердам+"

Формула Роттердам+ з’явилася ще в березні 2016 року і застосовувалася до 2019-го. Вона визначала вартість електроенергії, яку виробляли теплоелектростанції.

Сума вугілля залежала від ціни на копалини у порті міста Роттердам, у Нідерландах, втім, левову частку вугілля ТЕС купляли не в самих Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій.

Тобто насправді ціна вугілля була нижчою і ТЕС отримували надприбутки. Як згодом підрахували в НАБУ, формула "Роттердам+" завдала державі та українцям збитків на загальну суму 18,87 млрд гривень

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу "Роттердам+" ще у серпні 2020 року.

Додамо, вчора стало відомо, що ВАКС поновив провадження у цій справі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
САПРоттердам+