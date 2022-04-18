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Глава российского центробанка ждет экономических потрясений из-за санкций

Фото: центробанк РФ ждет экономических проблем уже сейчас (cbr ru)
Автор: Александр Белоус

Российская экономика не может долго существовать за счет своих финансовых резервов. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина ожидает экономические проблемы уже во втором квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В своей самой важной речи с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину, Набиуллина заявила, что до 2024 года инфляция вернется к целевому уровню в 4% только к 2024 году.

"Период, когда экономика может жить за счет резервов, конечен. И уже во втором и третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей", - сообщила она.

Санкции в основном коснулись финансового рынка, "но теперь они начнут все больше сказываться на экономике", сказала она.

"Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт", - добавила глава ЦБ РФ.

По ее словам, российским компаниям придется адаптироваться. "Российским производителям потребуется искать новых партнеров, логистику или переходить на выпуск продукции предыдущих поколений", - сказала она.

Экспортерам придется искать новых партнеров и логистические схемы, а "все это потребует времени", сказала Набиуллина.

Она наметила несколько мер, которые помогут экономике адаптироваться. По ее словам, центральный банк рассматривает возможность сделать продажу валютной выручки экспортерами более гибкой, а также тестирует выпуск цифровых рублей, чтобы россияне могли осуществлять переводы между цифровыми кошельками.

По ее словам, пилотные работы, связанные с этим проектом, запланированы на вторую половину года.

Российский центральный банк более чем удвоил свою ключевую процентную ставку до 20%, когда вступили в силу международные санкции, но затем снизил ее в этом месяце до 17%, отметив сложную экономическую ситуацию и замедление инфляции.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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