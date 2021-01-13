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Глава республиканцев в Палате представителей поддержала импичмент Трампа

США, Среда 13 января 2021 03:53
Глава республиканцев в Палате представителей поддержала импичмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: Даша Харченко

Председатель Республиканской конференции в Палате представителей Лиз Чейни высказалась в поддержку импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Процедуру инициировали демократы.

Об этом говорится в официальном заявлении Чейни.

Она подчеркнула, что считает нападение сторонников Трампа на Капитолий 6 января попыткой помешать демократии в стране.

"Я буду голосовать за импичмент президенту", - сказала конгрессвумен.

Лиз Чейни обвинила Трампа в "разжигании пламени" среди своих сторонников, которые атаковали Конгресс.

"Без президента ничего бы не произошло. Президент мог немедленно и решительно вмешаться, чтобы остановить насилие. Он этого не сделал. Большего предательства со стороны президента Соединенных Штатов его офиса и присяги на верность конституции никогда не было", - подчеркнула Чейни.

Напомним, действующий президент США Дональд Трамп считает запуск процедуры импичмента в Конгрессе США "продолжением охоты на ведьм". Он также предупредил, что его импичмент вызовет ужасный гнев.

РБК-Украина писало, что Конгресс США второй раз готовится начать процедуру импичмента Трампа. Демократы хотят отстранить его в последние дни президентства за недавние беспорядки в Вашингтоне.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент

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