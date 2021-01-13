Голова республіканців у Палаті представників підтримала імпічмент Трампа

Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)

Голова Республіканської конференції у Палаті представників Ліз Чейні висловилась на підтримку імпічменту чинному президенту США Дональду Трампу. Процедуру ініціювали демократи.

Про це йдеться в офіційній заяві Чейні.

Вона підкреслила, що вважає напад прихильників Трампа на Капітолій 6 січня спробою перешкодити демократії в країні.

"Я голосуватиму за імпічмент президенту", - сказала конгресвумен.

Ліз Чейні звинуватила Трампа у "розпаленні полум'я" серед своїх прихильників, які атакували Конгрес.

"Без президента нічого б не сталося. Президент міг негайно й рішуче втрутитися, щоб зупинити насильство. Він цього не зробив. Більшої зради з боку президента Сполучених Штатів його офісу та присяги на вірність конституції ніколи не було", - наголосила Чейні.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп вважає запуск процедури імпічменту у Конгресі США "продовженням полювання на відьом". Він також попередив, що його імпічмент викличе жахливий гнів.

РБК-Україна писало, що Конгрес США вдруге готується почати процедуру імпічменту Трампа. Демократи хочуть відсторонити його в останні дні президентства через недавні заворушення у Вашингтоні.