ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Голова республіканців у Палаті представників підтримала імпічмент Трампа

США, Середа 13 січня 2021 03:53
Голова республіканців у Палаті представників підтримала імпічмент Трампа
Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: Даша Харченко

Голова Республіканської конференції у Палаті представників Ліз Чейні висловилась на підтримку імпічменту чинному президенту США Дональду Трампу. Процедуру ініціювали демократи.

Про це йдеться в офіційній заяві Чейні.

Вона підкреслила, що вважає напад прихильників Трампа на Капітолій 6 січня спробою перешкодити демократії в країні.

"Я голосуватиму за імпічмент президенту", - сказала конгресвумен.

Ліз Чейні звинуватила Трампа у "розпаленні полум'я" серед своїх прихильників, які атакували Конгрес.

"Без президента нічого б не сталося. Президент міг негайно й рішуче втрутитися, щоб зупинити насильство. Він цього не зробив. Більшої зради з боку президента Сполучених Штатів його офісу та присяги на вірність конституції ніколи не було", - наголосила Чейні.

Нагадаємо, чинний президент США Дональд Трамп вважає запуск процедури імпічменту у Конгресі США "продовженням полювання на відьом". Він також попередив, що його імпічмент викличе жахливий гнів.

РБК-Україна писало, що Конгрес США вдруге готується почати процедуру імпічменту Трампа. Демократи хочуть відсторонити його в останні дні президентства через недавні заворушення у Вашингтоні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся