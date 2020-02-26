Глава ПриватБанка назвал реальным риск возврата банка Коломойскому

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Возврат банка Коломойскому может привести к кризису

В настоящее время существует "реальный риск", что украинские суды могут принять решение о возврате "ПриватБанка" его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом заявил глава правления банка Петр Крумханзл, пишет The Financial Times.

Как отметил Крумханзл, также существует риск, что Верховная рада примет законопроект о выведенных с рынка банках в варианте, который даст право бывшим акционерам "ПриватБанка" на "щедрую компенсацию".

Глава банка, считает, что все это может привести к кризису отказу МВФ предоставить кредитную линию.

По его словам, основной ущерб принесет не финансовый удар, а подрыв доверия к новому правительству Украины.

"Если риторика изменится и позиция МВФ станет негативной, то многие инвесторы фактически начнут выводить вложенные в страну деньги", - считает он.

Как напомнил Крумханзл, на сегодня Игорь Коломойский подал около 800 исков в украинские суды по делу "ПриватБанка".

Издание отмечает, что под давлением международных кредиторов президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он поддерживает национализацию "ПриватБанка", однако был менее категоричен в вопросе о возврате банка экс-собственникам.

Крумханзл заявил, что у него нет уверенности в том, что Зеленский обладает правильной картины ситуации, поскольку все его представления исходят от его окружения.

Как сообщало РБК-Украина, издание Financial Times в сентябре опубликовало статью "Киев обсуждает вопрос "Приватбанка" с Коломойским, несмотря на скандал на 5,5 млрд долларов".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона 10 октября заявил, что не обсуждал вопрос "ПриватБанка" с бывшим владельцем банка Игорем Коломойским.