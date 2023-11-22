Глава Пентагону закликав союзників передати Україні ППО напередодні зими

"Тому зараз, коли Україна доведеться пройти ще одну зиму у стані війни, я закликаю цю групу ("Рамштайн" - ред.) надати Україні засоби ППО для захисту її народу", - заявив Остін під час свого виступу на засіданні Контактної групи з оборони України (Формат "Рамштайн").

Він нагадав, що лише за кілька днів до його візиту в Україну, який відбувся 20 листопада, путінські війська завдали нового шквалу ракетних ударів по Києву та іншим районам України, намагаючись пошкодити енергосистему країни.

"Російські атаки на інфраструктуру України можуть означати страждання та смерть для незліченної кількості ні в чому не винних українських громадян", - наголосив Остін.

Але, як зазначив міністр, він упевнений у тому, що український народ збереже стійкість перед труднощами, бо він бореться за своє майбутнє.

Удари росіян по енергосистемі

Нагадаємо, минулої зими російські окупанти неодноразово атакували українську енергосистему. Масовані удари по об'єктах інфраструктури розпочалися ще у жовтні 2022 року та тривали всю зиму.

Внаслідок таких обстрілів по всій Україні почалися проблеми з електропостачанням. Владі доводилося вводити щоденні графіки відключень світла.

Але зараз Україна активно готується до повторних ударів цієї зими. Зокрема, енергетичні об'єкти отримали три рівні захисту від дронів та ракет.