UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Пентагону вирушив на зустріч формату "Рамштайн" до Німеччини

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагону Ллойд Остін вирушив до Європи для проведення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Міністр оборони США також візьме участь у зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні міністр Остін відправився до Німеччини. Він і голова (Об'єднаного комітету начальників штабів США – ред.) генерал Міллі проведуть зустріч контактної групи з оборони України 15 червня", - заявила Сінгх.

За її словами, нарада відбудеться за фактичної присутності представників країн, які зазвичай беруть участь у зустрічах формату "Рамштайн".

Заступник спікера Пентагону також повідомила, що після "Рамштайну" Остін разом із колегами з країн НАТО візьме участь у міністерській зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Очікується, що питання протидії України та союзників вторгненню РФ стане одним із головних під час наради.

Що відомо про нову зустріч формату "Рамштайн"

На засіданнях Контактної групи з оборони України міністри оборони різних держав обговорюють допомогу нашій країні для боротьби проти російської агресії. Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться деталі "літакової коаліції" для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

За його словами, питання предметно обговорюватиметься з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніЗустріч Рамштайн