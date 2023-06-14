Глава Пентагону вирушив на зустріч формату "Рамштайн" до Німеччини

Глава Пентагону Ллойд Остін вирушив до Європи для проведення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.
Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.
Міністр оборони США також візьме участь у зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі.
"Сьогодні міністр Остін відправився до Німеччини. Він і голова (Об'єднаного комітету начальників штабів США – ред.) генерал Міллі проведуть зустріч контактної групи з оборони України 15 червня", - заявила Сінгх.
За її словами, нарада відбудеться за фактичної присутності представників країн, які зазвичай беруть участь у зустрічах формату "Рамштайн".
Заступник спікера Пентагону також повідомила, що після "Рамштайну" Остін разом із колегами з країн НАТО візьме участь у міністерській зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Очікується, що питання протидії України та союзників вторгненню РФ стане одним із головних під час наради.
Що відомо про нову зустріч формату "Рамштайн"
На засіданнях Контактної групи з оборони України міністри оборони різних держав обговорюють допомогу нашій країні для боротьби проти російської агресії. Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.
Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться деталі "літакової коаліції" для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.
За його словами, питання предметно обговорюватиметься з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції.
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