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Глава Пентагону вирушив на зустріч формату "Рамштайн" до Німеччини

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Вашингтон, Середа 14 червня 2023 03:39
Глава Пентагону вирушив на зустріч формату "Рамштайн" до Німеччини Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагону Ллойд Остін вирушив до Європи для проведення зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг.

Міністр оборони США також візьме участь у зустрічі глав оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі.

"Сьогодні міністр Остін відправився до Німеччини. Він і голова (Об'єднаного комітету начальників штабів США – ред.) генерал Міллі проведуть зустріч контактної групи з оборони України 15 червня", - заявила Сінгх.

За її словами, нарада відбудеться за фактичної присутності представників країн, які зазвичай беруть участь у зустрічах формату "Рамштайн".

Заступник спікера Пентагону також повідомила, що після "Рамштайну" Остін разом із колегами з країн НАТО візьме участь у міністерській зустрічі Північноатлантичного альянсу у Брюсселі. Очікується, що питання протидії України та союзників вторгненню РФ стане одним із головних під час наради.

Що відомо про нову зустріч формату "Рамштайн"

На засіданнях Контактної групи з оборони України міністри оборони різних держав обговорюють допомогу нашій країні для боротьби проти російської агресії. Зазначимо, що 13-те засідання "Рамштайну" відбудеться 15 червня.

Міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" обговорюватимуться деталі "літакової коаліції" для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

За його словами, питання предметно обговорюватиметься з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, що приєдналися до цієї коаліції.

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