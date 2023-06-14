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Глава Пентагона отправился на встречу формата "Рамштайн" в Германию

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Вашингтон, Среда 14 июня 2023 03:39
Глава Пентагона отправился на встречу формата "Рамштайн" в Германию Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагона Ллойд Остин отправился в Европу для проведения встречи в формате "Рамштайн" в Германии.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой ее брифинг.

Также министр обороны США примет участие во встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"Сегодня министр Остин отправился в Германию. Он и председатель (Объединенного комитета начальников штабов США – ред.) генерал Милли проведут встречу контактной группы по обороне Украины 15 июня", - заявила Сингх.

По ее словам, совещание состоится при фактическом присутствии представителей стран, которые обычно участвуют во встречах формата "Рамштайн".

Заместитель спикера Пентагона также сообщила, что после "Рамштайна" Остин вместе с коллегами из стран НАТО примет участие в министерской встрече Североатлантического альянса в Брюсселе. Ожидается, что вопрос противодействия Украины и союзников вторжению РФ станет одним из главных во время совещания.

Что известно о новой встрече формата "Рамштайн"

На заседаниях Контактной группы по обороне Украины министры обороны разных государств обсуждают оказание помощи нашей стране для борьбы против российской агрессии. Отметим, что 13-е заседание "Рамштайна" состоится 15 июня.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что на следующем заседании в формате "Рамштайн" будут обсуждаться детали "самолетной коалиции" для Украины, а также предоставление ПВО, амуниции и артиллерии.

По его словам, вопрос будет предметно обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других присоединившихся к этой коалиции стран.

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