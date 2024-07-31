Глава Пентагону пообіцяв захистити Ізраїль у разі нападу з боку Ірану

Під час прес-конференції на Філіппінах Остін заявив, що пріоритетом залишається деескалація напруженості.

"Ми не хочемо, щоб щось подібне сталося. Ми старанно працюватимемо, щоб переконатися, що ми робимо все, щоб допомогти знизити градус і вирішувати проблеми через дипломатичні зустрічі", - сказав він.

Остін заявив, що не вважає масштабну війну на Близькому Сході неминучою, і що Сполучені Штати прагнуть знизити напруженість, що зростає в регіоні.

"Я не думаю, що війна неминуча. Я дотримуюся цієї думки. Я думаю, що завжди є місце та можливості для дипломатії", - заявив Остін.

Його зауваження пролунали після того, як у вівторок Ізраїль заявив про вбивство командира "Хезболли", який стояв за смертоносним ударом по окупованих Ізраїлем Голанських висотах.

На запитання, чи може він підтвердити інформацію про інший удар, внаслідок якого в середу в Ірані загинув лідер ХАМАС Ісмаїл Ханія, Остін відповів: "Я не маю жодної додаткової інформації".

Палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС заявило, що удар є "жорсткою ескалацією", яка не досягне її цілей.

Корпус вартових ісламської революції Ірану підтвердив смерть Ханії та повідомив, що проводить розслідування.