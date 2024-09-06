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Глава Пентагону: план перемоги України не обговорювали з Зеленським, його представлять Байдену

П'ятниця 06 вересня 2024 18:02
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Глава Пентагону: план перемоги України не обговорювали з Зеленським, його представлять Байдену Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр оборони США Ллойд Остін та президент України Володимир Зеленський не обговорювали план перемоги у війні, який підготував Київ. Його представлять президенту США Джо Байдену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави Пентагону за підсумками засідання у форматі "Рамштайн".

Він зазначив, що під час зустрічі із Зеленським було якісне обговорення.

"Але щодо плану перемоги - ми це не обговорювали. Хоча ми говорили про кілька інших речей. Але саме цю тему ми не обговорювали. Зеленський представить цей план Байдену та іншим лідерам, коли буде можливість", - розповів міністр.

За словами Остіна, він вважає перемогу України досяжною. При цьому війна може швидко закінчитись, якщо російський диктатор Володимир Путін вирішить вивести свої війська.

"Що стосується абсолютної перемоги, потрібно зрозуміти, як це визначити. Україна хоче захистити свою суверенну територію, і ми допомагатимемо їй це зробити", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що у вересні він хоче представити президенту США Джо Байдену план перемоги України у війні з Росією.

Глава держави уточнював, що до такого плану входить операція у Курській області.

Також, за словами Зеленського, такий план має показати, чи готові союзники України до її перемоги у війні, або ж вони просто хочуть стримувати Росію.

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