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Глава Пентагону назвав падіння ракети в Польщі нагадуванням про нерозсудливість Путіна

Фото: Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни", - зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.

У міру того, як настає перша повноцінна зима в період війни Росії з Україною в США, закінчуються деякі високотехнологічні системи озброєння та боєприпаси, які можна передати Києву.

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