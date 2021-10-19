UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Глава Пентагона прибыл в Украину

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину в рамках рабочего визита в Европу. Его самолет уже приземлился в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Пентагона на странице в Twitter.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты АмерикиУкраина