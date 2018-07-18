Глава Пентагону відкритий для переговорів з міністром оборони РФ, - Reuters

У Пентагоні заявили, що не отримували пропозицій від Москви про переговори

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Джеймс Меттіс дав зрозуміти, що відкритий для переговорів із главою Міноборони Росії Сергієм Шойгу. Про це повідомили джерела в американській адміністрації, передає Reuters.

Співрозмовники агентства не уточнили, йдеться про можливу особисту зустріч чи розмову телефоном.

Так, два чиновники США повідомили агентству на умовах анонімності, що Меттіс відкритий для переговорів з російським колегою, та водночас він особливо не шукає можливості для переговорів із Шойгу, особисто або по телефону.

Як зазначає агентство, можливість переговорів спливла після зустрічі в понеділок в Гельсінкі президентів США Дональда Трампа і Росії Володимира Путіна.

У Пентагоні від офіційних коментарів із цього питання відмовилися.

Там заявили, що не отримували жодної пропозиції з Москви про переговори, незважаючи на зауваження Шойгу минулого тижня, що Меттіс відхилив таку пропозицію.

Нагадаємо, екс-міністр оборони України Ігор Тенюх під час допиту у справі про держзраду екс-президента України Віктора Януковича заявив, що двічі розмовляв по телефону з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу в 2014 році.