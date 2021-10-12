Глава Пентагона едет в Европу. Он посетит Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе совершит рабочий визит в Европу. В рамках визита он планирует посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.

Кроме визита в Украину, в повестке дня поездки Остина в Европу также есть посещение Грузии.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО", - сказал журналистам Кирби.