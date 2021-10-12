ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Глава Пентагона едет в Европу. Он посетит Украину

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 12 октября 2021 22:35
Глава Пентагона едет в Европу. Он посетит Украину Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе совершит рабочий визит в Европу. В рамках визита он планирует посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Пентагона Джона Кирби.

Кроме визита в Украину, в повестке дня поездки Остина в Европу также есть посещение Грузии.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО", - сказал журналистам Кирби.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Визит в Украину
NEWS
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков