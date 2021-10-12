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Глава Пентагону їде в Європу. Він відвідає Україну

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Вашингтон, Вівторок 12 жовтня 2021 22:35
Глава Пентагону їде в Європу. Він відвідає Україну Фото: Ллойд Остін, глава Пентагону (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Пентагону Ллойд Остін наступного тижня здійснить робочий візит до Європи. В рамках візиту він планує відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Джона Кірбі.

Крім візиту до України, на порядку денному поїздки Остіна до Європи також є відвідування Грузії.

"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть включати Грузію, Україну і Румунію. А завершить він цей важливий візит в Брюсселі з союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО", - сказав журналістам Кірбі.

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