Глава Пентагону їде в Європу. Він відвідає Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Пентагону Джона Кірбі.

Крім візиту до України, на порядку денному поїздки Остіна до Європи також є відвідування Грузії.

"Міністр і його команда будуть готуватися до поїздки в Європу на наступному тижні. Зупинки будуть включати Грузію, Україну і Румунію. А завершить він цей важливий візит в Брюсселі з союзниками і партнерами на нараді міністрів оборони НАТО", - сказав журналістам Кірбі.