UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Ощадбанку оцінив перспективи приватизації банку

Фото: Продаж Ощадбанку навряд чи можливий до кінця війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк, Олександр Білоус

Держава знижуватиме частку у капіталі банків. Але приватизація Ощадбанку під час воєнного стану навряд чи можлива.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

"Якщо оцінити банківські активи, що належать державі, то, звичайно, першими можуть бути продані Укргазбанк і Сенс Банк. Вони більш готові до потенційних продажів", - сказав він.

Щодо Ощадбанку, то, на думку Наумова, його продаж може відбутися "не раніше закінчення воєнного стану".

Як зазначив Наумов, Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ і є розуміння, що велика частка державних банків не сприяє конкуренції на банківському ринку.

"Ми вчинимо так, як захоче наш акціонер. Продати Ощадбанк - можливо. Коли саме - поки що немає відповіді", - сказав він.

Державні банки

Нагадаємо, в Україні шість державних банків. Їхня частка в чистих активах банків на 1 червня 2024 року становить 53,4%. Частка Ощадбанку – 12,7%.

Останні меморандуми з МВФ передбачають, що два державні банки, Сенс Банк та Укргазбанк, готуватимуть до приватизації.

 

Член правління ПриватБанку Євген Заїграєв також вважає, що продаж банку доцільний лише після закінчення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОщадбанкБанки