Глава "Оператора ГТС Украины" просит НАТО гарантировать транзит российского газа
Энергетическая безопасность Украины является неотъемлемой составляющей безопасности евроатлантического региона. Эту идею глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон объяснял партнерам Украины на заседании Политического комитета Нато по энергетической безопасности в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Макогона на его странице в Facebook.
Макогон отметил, что несколько шагов должны быть совместно поддержаны всеми партнерами Украины в части помощи в сфере энергетической безопасности поставок газа:
- - никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для "Северного потока-2". Сила Европы вытекает из верховенства права. ЕС будет защищен, если правила будут применяться ко всем маршрутам;
- - гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины объемом не менее 45 млрд куб. м в год;
- - соблюдение рыночных, а не геополитических принципов деятельности - без искусственного создания "узких мест", без необоснованного бронирование мощностей, с прозрачным тарифообразованием.
"Газ как оружие - это не гипотетический сценарий будущего, это геополитическая стратегия конкретной страны в многолетней гибридной войне. Однако Украина никогда не была единственной мишенью. Последствия действий "Газпрома" уже ощутили на себе и страны НАТО. Основные цели агрессора - ослабить безопасность Украины, создать раскол в ЕС и подорвать основы трансатлантического союза", - написал он.
Напомним, газовый контракт между РФ и Украиной был заключен 31 декабря 2019 года. Договор предусматривает ежегодное бронирование мощностей украинской ГТС для транспортировки российского газа: в 2020 году-65 млрд куб. м, в 2021-2024 годах - 40 млрд куб. м ежегодно.