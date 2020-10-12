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Глава Одесской ОГА заразился коронавирусом

Одесса, Понедельник 12 октября 2020 13:12
Глава Одесской ОГА заразился коронавирусом
Фото: Максим Куцый (facebook.com/maksymkutsyi)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый заразился коронавирусом. Он продолжает работу в дистанционном формате.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Все, кто контактировал с ним в последнее время, сдадут ПЦР-тестирование.

"Лабораторный центр Минздрава подтвердил у меня наличие COVID-19", - написал он.

Глава ОГА написал, что ситуация с распространением коронавируса сейчас очень непростая.

"Болеет немало наших коллег, знакомых, членов семьи. Ни один не сможет сказать, что угроза призрачная", - отметил он.

Напомним, в Киеве, Одессе и Мариуполе готовятся к развертыванию дополнительных крупных госпиталей для пациентов с COVID-19 на случай перегрузки больниц первой и второй волны.

Отметим, число госпитализированных с COVID-19 в сентябре выросло на 34% по сравнению с августом. За апрель-сентябрь в медучреждения всего госпитализировали 71 611 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, данные Министерства здравоохранения свидетельствуют, что в Украине в четырех областях больничные койки заполнены более чем на 70%.

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